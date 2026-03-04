В Британии объяснили страх Европы пойти против Ирана

Европейские правительства неохотно одобряют удары США и Израиля по Ирану, так как опасаются проживающих в ЕС мусульман. Об этом британский писатель Гэвин Мортимер написал в статье для журнала The Spectator.

Писатель отметил, что робость европейцев по отношению к смене режима в Иране «резко контрастирует» с их агрессивным отношением к России.

«Почему такая разница? Россия, при всей своей злонамеренности, не располагает средствами для разжигания гражданских беспорядков в Западной Европе. Исламская Республика Иран располагает такими средствами. По оценкам, в Европе проживает 45 миллионов мусульман, что составляет приблизительно 6% от общей численности населения», — написал он.

По словам Мортимера, европейские политики опасаются, что «конфликт может перекинуться на улицы их городов», и «эта тревога не беспочвенна». Также он отметил, что европейские правительства беспокоит «перспектива террористических атак».

«Это объясняет панику в Европе, вызванную американо-израильским наступлением на Иран. Европа понимает, что [иранский] режим является злом и что большинство иранцев жаждут освобождения. Но она также понимает, что конфликт, вероятно, выйдет за пределы её границ», — уверен Мортимер.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран,

а в ночь на 1 марта силы двух стран ликвидировали верховного лидера страны Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию тем, что Иран не отказался от своих амбиций по разработке ядерного оружия. В ответ Иран атаковал Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.

В совместном заявлении лидеры Франции, Германии и Британии возмутились ракетными ударами Ирана по странам Ближнего Востока и призвали Иран их прекратить. В противном случае страны пригрозили применить «соразмерные военные меры обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники».

4 марта президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал сбивать иранские дроны. А глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил о том, что Франция готова поучаствовать в защите стран Ближнего Востока, пострадавших от атак Ирана. Литва также выразила готовность направить своих военных в Иран в случае, если такой запрос поступит от США.

При этом официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что если европейские страны присоединятся к операции США и Израиля против Ирана, то Тегеран оценит это как акт войны.

