Бывший вице-президент США Харрис осудила атаку Трампа на Иран

Камала Харрис: я против войны за смену режима в Иране

Американский народ не желает войны с Ираном, в которую США «втягивает» президент Дональд Трамп. Об этом в соцсети X написала бывший вице-президент США и конкурент Трампа на прошлых президентских выборах 2024 года Камала Харрис.

«Дональд Трамп втягивает Соединенные Штаты в войну, который американский народ не желает. Позвольте мне внести ясность: я против войны за смену режима в Иране, и наши войска подвергаются опасности ради войны, которую выбрал Трамп», — написала она.

Также член Палаты представителей конгресса США Фрэнк Пэллон заявил, что Трамп является «поджигателем войны» и «провоцирует насилие». А бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси написала, что решение Трампа атаковать Иран знаменует собой «ненужную» войну, которая ставит под угрозу американских военных и дестабилизирует ближневосточный регион.

Также член Палаты представителей конгресса США Робин Келли отметила, что Трамп должен ответить перед народом США и объяснить, зачем он подверг опасности жизни американских военных.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По словам Трампа, ее проведение связано с тем, что Иран так и не смог отказаться от разработки ядерного оружия. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в ходе операции США собираются предотвратить разработку Тегераном ядерной бомбы.

В ответ на атаку Иран обстрелял Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. А в ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее на Западе раскритиковали ликвидацию лидера Ирана Хаменеи.