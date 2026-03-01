Размер шрифта
В конгрессе США призвали Трампа объяснить операцию против Ирана

Демократ Келли: Трамп должен ответить перед американским народом
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен ответить перед народом США и объяснить, почему он подверг опасности жизни американских военных. Об этом в соцсети X написала член Палаты представителей конгресса США Робин Келли.

«Нельзя называть себя «президентом мира», одновременно бомбя Иран, дестабилизируя весь Ближний Восток и делая нашу собственную страну более уязвимой. Президент Трамп должен ответить перед американским народом и объяснить, почему он втянул нас в еще одну дорогостоящую и затяжную войну», — отметила она.

На своем сайте Келли написала, что «Трамп дал ясно понять, что готов потерять жизни американских военнослужащих». При этом американский президент так и не объяснил, какую именно угрозу Иран представляет для США, отметила Келли.

Политик также добавила, что конгресс США должен принять резолюцию о военных полномочиях, чтобы Трамп не смог инициировать военные действия без одобрения конгресса.

В январе 2026 года Келли также предложила законодательно запретить президенту Трампу использовать армию или федеральные средства для приобретения Гренландии.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что ее проведение связано с тем, что иранские власти не отказались от разработки ядерного оружия. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США собираются предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия.

В качестве ответной меры Иран обстрелял Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Руководство страной временно на себя взяли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории иранской армии. Также Масуд Пезешкиан заявил, что страна рассматривает месть как свое законное право в связи с ликвидацией лидера Ирана.

Ранее в конгрессе США заявили о невменяемости Трампа после атаки на Иран.

 
