Стало известно об увеличении числа пострадавших военных США в Иране

CNN: число пострадавших при операции против Ирана военных США возросло до 18
David Goldman/AP

Число пострадавших во время боевых действий в Иране американских военных достигло 18. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США.

«18 военных были серьезно ранены в ходе военной операции США против Ирана, сообщил представитель Центрального командования Тим Хокинс», — сказано в сообщении.

2 марта сообщалось, что трое военнослужащих были уничтожены в ходе боевых действий с Ираном, а еще пятеро получили ранения. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что до окончания конфликта Соединенные Штаты потеряют еще больше солдат.

Трамп пообещал, что США сделают все возможное, чтобы этого не произошло, но отомстят за уже понесенные потери. Вашингтон «нанесет сокрушительный удар по террористам, которые ведут войну, по сути, против цивилизации», сказал американский лидер.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее в конгрессе США пришли к неутешительным выводам об итогах операции в Иране.

 
