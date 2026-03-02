В США заявили об «умственной отсталости» Трампа

Журналист Харвуд: Трамп не обладает эмпатией и не сочувствует чужим несчастьям

Действиями против Ирана президент США Дональд Трамп «демонстрирует свою умственную отсталость», а также показывает, что не обладает эмпатией и «не сочувствует чужим несчастьям». Об этом в соцсети X написал американский журналист Джон Харвуд.

«Трамп демонстрирует свою умственную отсталость, хвастаясь своим бальным залом и посмеиваясь сразу после заявления о том, что «мы скорбим» по четырем американским солдатам, погибшим в войне, которую он только что начал. Трамп не обладает эмпатией и не сочувствует чужим несчастьям», — написал журналист.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. По словам Трампа, решение об атаке Штаты приняли из-за нежелания Тегерана отказываться от своих ядерных амбиций. Трамп призвал иранский народ сменить власть в стране. А в ночь на 1 марта Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на действия израильтян и американцев Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока.

Также СМИ сообщили о том, что в ходе операции несколько американских военных было убито и ранено. Трамп заявил, что до окончания конфликта США потеряют еще больше солдат.

Бывший вице-президент США Камала Харрис отметила, что американский народ не желает войны с Ираном, в которую его втягивает Трамп. А член Палаты представителей конгресса США Робин Келли заявила, что президент должен объяснить, зачем он подверг опасности жизни американских военных.

Ранее в конгрессе США заявили о невменяемости Трампа после атаки на Иран.