Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США заявили об «умственной отсталости» Трампа

Журналист Харвуд: Трамп не обладает эмпатией и не сочувствует чужим несчастьям
Nathan Howard/Reuters

Действиями против Ирана президент США Дональд Трамп «демонстрирует свою умственную отсталость», а также показывает, что не обладает эмпатией и «не сочувствует чужим несчастьям». Об этом в соцсети X написал американский журналист Джон Харвуд.

«Трамп демонстрирует свою умственную отсталость, хвастаясь своим бальным залом и посмеиваясь сразу после заявления о том, что «мы скорбим» по четырем американским солдатам, погибшим в войне, которую он только что начал. Трамп не обладает эмпатией и не сочувствует чужим несчастьям», — написал журналист.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. По словам Трампа, решение об атаке Штаты приняли из-за нежелания Тегерана отказываться от своих ядерных амбиций. Трамп призвал иранский народ сменить власть в стране. А в ночь на 1 марта Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В ответ на действия израильтян и американцев Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока.

Также СМИ сообщили о том, что в ходе операции несколько американских военных было убито и ранено. Трамп заявил, что до окончания конфликта США потеряют еще больше солдат.

Бывший вице-президент США Камала Харрис отметила, что американский народ не желает войны с Ираном, в которую его втягивает Трамп. А член Палаты представителей конгресса США Робин Келли заявила, что президент должен объяснить, зачем он подверг опасности жизни американских военных.

Ранее в конгрессе США заявили о невменяемости Трампа после атаки на Иран.

 
Теперь вы знаете
Аристократы, фальшивомонетчики и Сонька Золотая Ручка: как «червонные валеты» обворовывали Россию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!