Зеленский захотел помочь странам Ближнего Востока в обмен на одну услугу

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить подвергшимся атакам Ирана странам Ближнего Востока украинских операторов дронов, чтобы они сбивали иранские беспилотники. Но сначала лидеры этих государств должны убедить Россию согласиться на месячное перемирие в украинском конфликте. Об этом он рассказал Bloomberg.

Зеленский подчеркнул, что у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара «хорошие, прежде всего экономические, отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня», — сказал Зеленский в телефонном разговоре с Bloomberg.

По словам Зеленского, после заключения перемирия Украина направит своих «лучших операторов дронов в страны Ближнего Востока». Он также отметил, что прекращение огня может быть объявлено на два месяца или две недели, чтобы украинцы «могли помочь странам Ближнего Востока защитить мирное предложение».

Также Зеленский подчеркнул, что Украина может «помочь Израилю таким же образом».

2 марта издание Bloomberg написало, что европейские чиновники обеспокоены тем, что большое число боеприпасов, которые используют США и Израиль при нанесении ударов по Ирану, может сократить американские запасы и уменьшить способность Вашингтона продавать оружие Киеву. Сам Зеленский рассказал, что атака США и Израиля на Иран пока не повлияла на поставки орудия Украине. Однако, сообщил он, из-за ситуации в Иране грядущий раунд трехсторонних переговоров может не состояться в Абу-Даби, как планировалось.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. По словам президента США Дональда Трампа, это случилось, так как Иран не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока. А именно атакам подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне, Абу-Даби и так далее.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.