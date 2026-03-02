Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Зеленский захотел помочь странам Ближнего Востока в обмен на одну услугу

Зеленский: Украина может отправить в страны Ближнего Востока операторов дронов
Romina Amato/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить подвергшимся атакам Ирана странам Ближнего Востока украинских операторов дронов, чтобы они сбивали иранские беспилотники. Но сначала лидеры этих государств должны убедить Россию согласиться на месячное перемирие в украинском конфликте. Об этом он рассказал Bloomberg.

Зеленский подчеркнул, что у ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара «хорошие, прежде всего экономические, отношения» с президентом России Владимиром Путиным.

«Я бы предложил следующее: у лидеров стран Ближнего Востока прекрасные отношения с россиянами. Они могут попросить россиян ввести месячное прекращение огня», — сказал Зеленский в телефонном разговоре с Bloomberg.

По словам Зеленского, после заключения перемирия Украина направит своих «лучших операторов дронов в страны Ближнего Востока». Он также отметил, что прекращение огня может быть объявлено на два месяца или две недели, чтобы украинцы «могли помочь странам Ближнего Востока защитить мирное предложение».

Также Зеленский подчеркнул, что Украина может «помочь Израилю таким же образом».

2 марта издание Bloomberg написало, что европейские чиновники обеспокоены тем, что большое число боеприпасов, которые используют США и Израиль при нанесении ударов по Ирану, может сократить американские запасы и уменьшить способность Вашингтона продавать оружие Киеву. Сам Зеленский рассказал, что атака США и Израиля на Иран пока не повлияла на поставки орудия Украине. Однако, сообщил он, из-за ситуации в Иране грядущий раунд трехсторонних переговоров может не состояться в Абу-Даби, как планировалось.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. По словам президента США Дональда Трампа, это случилось, так как Иран не отказался от своих ядерных амбиций. В ответ Иран нанес удары по Израилю и военным базам США в странах Ближнего Востока. А именно атакам подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне, Абу-Даби и так далее.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!