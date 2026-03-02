Размер шрифта
Зеленский рассказал, как война в Иране повлияла на поставки оружия Украине

Зеленский: ситуация вокруг Ирана пока не повлияла на поставки оружия Украине
Liesa Johannssen/Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке пока не повлиял на поставки американского оружия Украине по инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Европейская правда».

Он сообщил, что пока не получал сигналов от европейцев и американцев о проблемах с поставками дефицитных ракет PAC-3 к системам Patriot.

«Все понимают, что для нас это наша жизнь, соответствующее оружие. Пока что программа PURL работает. Я работаю над тем, чтобы были транши от наших европейских партнеров. Пока все идет, как шло», – заверил Зеленский.

Глава государства рассказал, что находится в контакте с партнерами по этому вопросу. Однако он предположил, что затяжной и интенсивный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на количество средств для ПВО, которые будет получать Киев.

До этого Владимир Зеленский в видеообращении прокомментировал события на Ближнем Востоке. Политик подчеркнул, что необходимо сохранить как можно больше жизней, и отметил, что «глобальные преступники ослабевают» под решительным напором США. По его словам, Иранская Республика предоставляла России и другое оружие.

Ранее президент Литвы призвал не отвлекаться от Украины из-за войны в Иране.

 
