В Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет дипломатическую работу, направленную на возобновление переговорного процесса по Ирану. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик, передает РИА Новости.

«Вы все наблюдаете за тем, как господин президент проводит дипломатию для возобновления переговорного стола. Турция могла бы стать лучшим хозяином для этих переговоров», — отметил Челик.

По его словам, Анкара выступает за возвращение к диалогу и готова внести вклад в дипломатическое урегулирование.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

