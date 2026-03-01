Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Западе раскритиковали ликвидацию лидера Ирана Хаменеи

Профессор Дизен: США и Иран устранили ярого сторонника безъядерного Ирана
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Устранив верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США и Израиль избавились от «одного из самых ярых сторонников Ирана, свободного от ядерного оружия». Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Иран постоянно ссылается на свои религиозные принципы, которые, по его словам, запрещают разработку ядерного оружия — это позиция, которую решительно отстаивал Хаменеи. США и Израиль только что устранили одного из самых ярых сторонников Ирана, свободного от ядерного оружия», — написал Дизен.

28 февраля США совместно с Израилем нанесли серию ударов по Ирану. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью атаки стала ликвидация высшего руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп аргументировал проведение операции тем, что Иран так и не смог отказаться от своих ядерных амбиций.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что вскоре подтвердили в Иране. В стране объявили 40-дневный траур, а иранцы устроили митинги.

Временно страну возглавили президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории армии Ирана. А Масуд Пезешкиан отметил, что Иран считает ликвидацию Али Хаменеи объявлением открытой войны всем мусульманам.

Ранее СМИ рассказали об участии ЦРУ в ликвидации Хаменеи.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!