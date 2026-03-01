На Западе раскритиковали ликвидацию лидера Ирана Хаменеи

Устранив верховного лидера Ирана Али Хаменеи, США и Израиль избавились от «одного из самых ярых сторонников Ирана, свободного от ядерного оружия». Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Иран постоянно ссылается на свои религиозные принципы, которые, по его словам, запрещают разработку ядерного оружия — это позиция, которую решительно отстаивал Хаменеи. США и Израиль только что устранили одного из самых ярых сторонников Ирана, свободного от ядерного оружия», — написал Дизен.

28 февраля США совместно с Израилем нанесли серию ударов по Ирану. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью атаки стала ликвидация высшего руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп аргументировал проведение операции тем, что Иран так и не смог отказаться от своих ядерных амбиций.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что вскоре подтвердили в Иране. В стране объявили 40-дневный траур, а иранцы устроили митинги.

Временно страну возглавили президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории армии Ирана. А Масуд Пезешкиан отметил, что Иран считает ликвидацию Али Хаменеи объявлением открытой войны всем мусульманам.

Ранее СМИ рассказали об участии ЦРУ в ликвидации Хаменеи.