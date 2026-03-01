Размер шрифта
Жители Ирана вышли на митинги из-за гибели верховного лидера

В Иране начались митинги на фоне гибели верховного лидера Аятоллы Хаменеи

В Иране начались митинги на фоне гибели верховного лидера страны Аятоллы Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, скорбящие люди собрались на площади Революции в центре Тегерана, чтобы почтить память погибшего в результате авиаудара США и Израиля Хаменеи. Жители столицы Ирана стянулись к площади с портретами верховного лидера и флагами страны.

По данным местного агентства Fars, люди также собрались в городе Урмии. Оплакивают верховного лидера и в городе Дехдашти.

В свою очередь агентство Tasnim показало кадры, на которых паломники у мавзолея в Мешхеде скандируют лозунги против США и Израиля, держа фотографию покойного Аятоллы Хаменеи.

В ночь на 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации «одного из самых злых людей в истории» — верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Позже в Иране подтвердили эту информацию. В связи с этим в стране был объявлен 40-дневный траур.

Как сообщило агентство IRNA, страну временно возглавит президент Ирана, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Масуд Пезешкиан.

Ранее стало известно о «мести» Ирана из-за гибели Аятоллы Хаменеи.

 
