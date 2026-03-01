СМИ рассказали об участии ЦРУ в ликвидации Хаменеи

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников произошла после тесного обмена разведывательной информацией между США и Израилем. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции.

Издание пишет, что ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и в итоге узнало, что утром 28 февраля в одной из резиденций в центре Тегерана состоится встреча высокопоставленных иранских чиновников, на которой будет присутствовать верховный лидер страны.

«По словам официальных лиц, знакомых с принятыми решениями, США и Израиль решили скорректировать время своей атаки, в том числе для того, чтобы воспользоваться новыми разведданными. Полученная информация открыла обеим странам возможность одержать решающую и скорейшую победу: устранение высокопоставленных иранских чиновников и аятоллы Хаменеи», — пишет NYT.

Источники газеты рассказали, что ЦРУ передало Израилю разведывательную информацию, которая подтверждала позицию Хаменеи с «высокой степенью достоверности». Операция началась около 6 утра в Израиле, откуда вылетели истребители. Через два часа и пять минут, в 9:40 утра, ракеты большой дальности поразили комплекс зданий, в одном из которых находился лидер Ирана.

Знакомые с ходом операции люди описали операцию по ликвидации Хаменеи как «результат качественной разведки и многомесячной подготовки». Также источники рассказали, что после ликвидации Хаменеи были поражены места проживания руководителей разведки, и в итоге «высшие эшелоны иранских разведывательных служб были значительно сокращены».

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован, вскоре в Иране это подтвердили.

По информации иранского агентства IRNA, президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят государство. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана.

Ранее на Западе объяснили, почему ликвидация Хаменеи не положит конец иранскому режиму.