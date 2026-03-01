Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

СМИ рассказали об участии ЦРУ в ликвидации Хаменеи

NYT: ЦРУ передало Израилю информацию о местоположении Хаменеи
Reuters

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников произошла после тесного обмена разведывательной информацией между США и Израилем. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции.

Издание пишет, что ЦРУ несколько месяцев следило за Хаменеи и в итоге узнало, что утром 28 февраля в одной из резиденций в центре Тегерана состоится встреча высокопоставленных иранских чиновников, на которой будет присутствовать верховный лидер страны.

«По словам официальных лиц, знакомых с принятыми решениями, США и Израиль решили скорректировать время своей атаки, в том числе для того, чтобы воспользоваться новыми разведданными. Полученная информация открыла обеим странам возможность одержать решающую и скорейшую победу: устранение высокопоставленных иранских чиновников и аятоллы Хаменеи», — пишет NYT.

Источники газеты рассказали, что ЦРУ передало Израилю разведывательную информацию, которая подтверждала позицию Хаменеи с «высокой степенью достоверности». Операция началась около 6 утра в Израиле, откуда вылетели истребители. Через два часа и пять минут, в 9:40 утра, ракеты большой дальности поразили комплекс зданий, в одном из которых находился лидер Ирана.

Знакомые с ходом операции люди описали операцию по ликвидации Хаменеи как «результат качественной разведки и многомесячной подготовки». Также источники рассказали, что после ликвидации Хаменеи были поражены места проживания руководителей разведки, и в итоге «высшие эшелоны иранских разведывательных служб были значительно сокращены».

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ночь на 1 марта Трамп сообщил о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован, вскоре в Иране это подтвердили.

По информации иранского агентства IRNA, президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции временно возглавят государство. А Служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) объявила о проведении «самой ожесточенной» наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана.

Ранее на Западе объяснили, почему ликвидация Хаменеи не положит конец иранскому режиму.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!