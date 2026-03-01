Размер шрифта
Президент Ирана заявил об объявлении войны всем мусульманам

Президент Ирана назвал гибель Хаменеи объявлением войны всем мусульманам
Majid Asgaripour/Reuters

Иран считает гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи объявлением открытой войны всем мусульманам. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, его цитирует агентство IRNA.

«Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — сказал он.

По словам президента Ирана, Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствие для исламского мира.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В ходе этой атаки погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. В связи с этим правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней.

1 марта иранцы вышли на митинги на фоне новостей о гибели Хаменеи. Скорбящие собрались в центре Тегерана, а также в городах Урмии, Дехдашти и у мавзолея в Мешхеде. Люди оплакивают верховного лидера и скандируют лозунги против США и Израиля.

По данным агентства IRNA, Иран временно возглавит президент страны, глава судебной власти и один из членов Совета стражей конституции Масуд Пезешкиан.

Ранее власти Украины поглумились над гибелью верховного лидера Ирана.

 
