Армия

Иран ударил по военным объектам США в ответ на атаки

NBC: Иран ударил по военным базам США в шести странах Ближнего Востока
David Goldman/AP

Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на обстрелы своей территории со стороны США и Израиля. Об этом сообщает The Guardian.

По данным газеты, Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

Министерство обороны Катара заявило, что перехватило все ракеты, выпущенные по его территории, после того, как поступили сообщения о взрывах в столице страны Дохе. Бахрейн подтвердил, что по его территории были выпущены ракеты, в том числе по базе ВМС США.

Как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim, иранские силы также ударили по базам США в Саудовской Аравии и Иордании.

Генеральный штаб вооруженных сил Ирана при этом пообещал нанести удар по любой базе, которая окажет поддержку США и Израилю.

До этого стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара по Ирану проводит совещание с сотрудниками Минобороны и спецслужбами в подземном бункере.

Ранее Иран обвинил Израиль и США в «угрозе для всего мира».

 
