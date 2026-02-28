Отдыхающие в Абу-Даби россияне оказались в эпицентре работы ПВО

Mash: средства ПВО сбили не менее двух воздушных целей в небе над Абу-Даби

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как рассказали российские туристы, отдыхающие в отеле Rixos Marina Abu Dhabi, в небе над Абу-Даби произошли несколько взрывов.

«Сбили как минимум две воздушные цели», — говорится в материале со ссылкой на местные СМИ.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия страны нанесла превентивный удар по Ирану. По информации 12-го канала израильского телевидения, целями являются все представители руководства Исламской Республики.

В операции также участвуют Соединенные Штаты. Комментируя ситуацию, глава государства Дональд Трамп объяснил начало американо-израильской операции «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций. Как рассказали в Пентагоне, атака на Иран получила название «Эпическая ярость».

Ожидается, что первый этап операции против Исламской Республики продлится четыре дня. Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников написала, что эта атака на Иран будет более масштабной, чем предыдущие удары США в июне прошлого года.

