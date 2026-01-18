В «Совете мира» по Газе назвали приоритет объединения

Приоритетом «Совета мира» по Газе является немедленное оказание гуманитарной помощи в регионе. Об этом заявил верховный представитель объединения Николай Младенов в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас, когда мы начинаем второй этап прекращения огня, наша задача — консультировать, поддерживать и направлять Национальную комиссию, чтобы она могла организовать немедленное оказание гуманитарной помощи, восстановить оказание основных услуг населению», — написал представитель организации.

Младенов добавил, что подобные задачи необходимы для строительства устойчивого пути к прочному миру и процветанию для народов Палестины и Израиля.

В январе президент США Дональд Трамп официально объявил о создании «Совета мира» (Board of Peace) — международного органа, который будет контролировать восстановление анклава и работу временной палестинской администрации. Желающим получить статус постоянного члена Совета с правом голоса политик предложил внести взнос в размере $1 млрд. Эти средства планируется направить на восстановление инфраструктуры Газы.

Ранее в Белом доме назвали состав «Совета мира» по Газе.