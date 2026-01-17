Размер шрифта
Канадский премьер Карни согласился стать членом созданного Трампом «Совета мира»

Премьер-министр Канады Марк Карни принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира», созданного для решения вопросов по послевоенному урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом пишет газета The Globe and Mail.

«Карни принял приглашение присоединиться к «Совету мира» президента США Дональда Трампа», — сообщает СМИ со ссылкой на «высокопоставленного правительственного чиновника».

Карни завершил четырехдневный визит в Китай, затем отправится в Катар, а потом примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 19-23 января.

Накануне Трамп сообщил о формировании «Совета мира», который будет управлять сектором Газа. Согласно заявлению Белого дома, в его состав войдут спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, предприниматель и зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, зампомощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл и глава Всемирного банка Аджай Банга.

Американский лидер также заявлял, что предложил войти в «Совет мира» президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей сообщал, что Трамп предлагал ему войти в состав сооснователей «Совета мира».

