Каллас рассказала о способности НАТО защитить Гренландию

НАТО в состоянии развеять опасения по поводу безопасности Гренландии на фоне риторики властей США. Об этом в интервью немецкому изданию Welt заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Гренландия принадлежит ее гражданам. Если есть опасения по поводу безопасности острова, НАТО способно развеять эти опасения», — сказала она.

Каллас добавила, что США являются главным союзником ЕС, но сейчас «партнерство находится в трудной фазе».

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России якобы уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.