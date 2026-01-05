В Совфеде заявили об «оплеухе» европейцам от Трампа

Президент США Дональд Трамп «отвесил очередную оплеуху европейским вассалам», которые «позволили себе» сказать о поддержке демократии в Венесуэле и о нелегитимности президента страны Николаса Мадуро. Об этом написал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

«Трамп отвесил очередную оплеуху европейским вассалам, которые позволили себе поговорить о поддержке «демократии» в Венесуэле и «нелегитимности « Мадуро, оправдывая действия хозяина. Хозяин сказал – сначала займёмся нефтью, а потом уже подумаем о демократии. Возникает вопрос, на венесуэльскую нефть американского разлива европейцы введут полное эмбарго или ценовой потолок? Посмотрим», – отметил Клишас.

Накануне Клишас написал, что атакой на Венесуэлу Дональд Трамп отказал «в праве на суверенитет» всем странам Западного полушария, а также призвал «приготовиться» всех европейских вассалов США.

Реагируя на атаку США на Венесуэлу, канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X написал, что «правовая оценка» действий американцев «сложна и требует тщательного рассмотрения». А президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что США «освободили» Венесуэлу от диктатуры, а проигравший на выборах 2024 года кандидат от оппозиции Эдмудо Гонсалес Уррутиа должен стать новым главой государства и обеспечить переход страны к демократии.

Также премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала атаку США «оборонительными действиями против гибридных атак на безопасность» и отметила их законность. По ее словам, Италия всегда поддерживала стремление венесуэльского народа к демократическому переходу». Мелони созвонилась с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Мачадо, чтобы обсудить «мирную и демократическую передачу власти в Венесуэле».

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и захватили президента Николаса Мадуро с женой, чтобы осудить за наркопреступления.

Сейчас обязанности президента страны исполняет вице-президент республики Делси Родригес, однако США заявили о том, что собираются самостоятельно управлять Венесуэлой в переходный период.

Также 3 января президент США Дональд Трамп заявил, что Родригес согласилась работать с США, а также усомнился в том, что Мачадо может стать новым президентом из-за недостаточной поддержки ее народом Венесуэлы. Также Трамп назвал выборы в Венесуэле второстепенной задачей.

Ранее в Германии заявили о «покорном вассальстве» европейских лидеров.