В Германии заявили о «покорном вассальстве» европейских лидеров

Севим Дагделен: правительственная элита ЕС даже в пекарню не сходит без США

Нападение США на Венесуэлу продемонстрировало покорное вассальство европейских лидеров по отношению к Соединенным Штатам. Об этом написала внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.

«Ничего, кроме покорного вассальства. Правительственная элита ЕС даже в пекарню не может сходить самостоятельно, не посоветовавшись предварительно с Вашингтоном. Трансатлантическая готовность следовать любому заранее определенному курсу – независимо от того, куда он ведет. Позор», – отметила она.

Дагделен прокомментировала пост канцлера Германии Фридриха Мерца, который написал в соцсети X, что «правовая оценка» вмешательства США в дела Венесуэлы «сложна и требует тщательного рассмотрения». Также он указал, что на данном этапе нужно «избегать политической нестабильности» в стране.

3 января 2026 года США нанесли несколько ударов по Венесуэле, а также арестовали президента страны Николаса Мадуро и его супругу и принудительно вывезли их в Соединенные Штаты Америки. Там Мадуро осудят за руководство наркокартелем Cartel de los Soles и за другие преступления.

После ареста Мадуро исполняющим обязанности президента стала вице-президент страны Делси Родригес.

Ранее в Совфеде призвали «европейских вассалов» США приготовиться.