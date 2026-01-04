Суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента

Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Об этом сообщила в эфире телеканала Venezolana de Televisión судья Таня Д'Амелио.

«Верховный суд Венесуэлы (TSJ) распорядился, чтобы исполнительный вице-президент республики Делси Родригес немедленно приступила к исполнению обязанностей президента республики в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы», — подчеркнула судья Д'Амелио.

Судья объяснила, что это решение было принято Конституционной палатой Верховного суда Венесуэлы в связи с иностранной военной агрессией, произошедшей накануне, а также с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Д'Амелио добавила, что законодательная интерпретация была подготовлена Верховным судом с целью определения правового режима, который должен применяться для обеспечения административной преемственности государства и обороны страны в случае вынужденного отсутствия президента.

3 января вооруженные силы США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента Мадуро и его супругю Силию Флорес. В результате действий американских военных не удалось спасти по меньшей мере 40 человек. Подробнее — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее СБ ООН анонсировал экстренное заседание по Венесуэле.