Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Суд Венесуэлы назначил Родригес исполняющей обязанности президента

ВС Венесуэлы назначил Родригес временно исполняющей обязанности президента
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства. Об этом сообщила в эфире телеканала Venezolana de Televisión судья Таня Д'Амелио.

«Верховный суд Венесуэлы (TSJ) распорядился, чтобы исполнительный вице-президент республики Делси Родригес немедленно приступила к исполнению обязанностей президента республики в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы», — подчеркнула судья Д'Амелио.

Судья объяснила, что это решение было принято Конституционной палатой Верховного суда Венесуэлы в связи с иностранной военной агрессией, произошедшей накануне, а также с похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Д'Амелио добавила, что законодательная интерпретация была подготовлена Верховным судом с целью определения правового режима, который должен применяться для обеспечения административной преемственности государства и обороны страны в случае вынужденного отсутствия президента.

3 января вооруженные силы США нанесли удар по Венесуэле и захватили президента Мадуро и его супругю Силию Флорес. В результате действий американских военных не удалось спасти по меньшей мере 40 человек. Подробнее — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее СБ ООН анонсировал экстренное заседание по Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27556783_rnd_3",
    "video_id": "record::5af898f8-4fad-4ec0-8dd1-69716d773979"
}
 
Теперь вы знаете
Снимаем стресс по методам спецназа. Как адаптировать реальные техники бойцов к собственной жизни
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+