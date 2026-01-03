Размер шрифта
Захват президента Венесуэлы и его супруги провело элитное подразделение ВС США

Элитное подразделение ВС США провело операцию по захвату Мадуро и его супруги
Ariana Cubillos/AP

Элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесэулы Николаса Мадуро и его супруги. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что Мадуро был захвачен рано утром 3 января бойцами подразделения.

В конце ноября Трамп пригрозил Мадуро силовыми мерами, если тот не уйдет в отставку. Американский лидер также объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне.

3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошло как минимум семь взрывов. По данным изданий, были атакованы военная база Фортэ Тиуна, авиабаза генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт и остров Маргарита в Карибском море. Предположительно, ударам также подверглись генштаб, президентский дворец и нефтеперерабатывающий завод. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страну бомбят ракетами. Американские власти на данный момент никак не комментировали атаку. При этом CBS News заявил, что приказ о нанесении ударов отдал президент США Дональд Трамп. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее мавзолей бывшего президента Венесуэлы в Каракасе оказался под ударом США.

