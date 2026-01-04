Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Flightradar24: самолет с Мадуро на борту приземлился в Нью-Йорке

Самолет, на борту которого предположительно находится венесуэльский президент Николас Мадуро, приземлился в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис flightradar24.

Как отмечается, борт Boeing 757-223 взлетел с военной базы Гуантанамо. Данные по регистрационному номеру данного борта отсутствуют.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что военные США привезут Мадуро сначала в Нью-Йорк, а затем американские власти решат, где именно он с женой предстанет перед судом - в Майами или в Нью-Йорке.

Американский лидер подчеркнул, Мадуро руководил картелем Cartel de los Soles. По его словам, венесуэльский лидер «больше не является президентом», а управление Венесуэлой «до передачи власти» будет осуществляться Соединенными Штатами. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СБ ООН анонсировал экстренное заседание по Венесуэле.