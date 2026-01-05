Премьер Италии созвонилась с лидером оппозиции Венесуэлы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 4 января 2026 года созвонилась с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Мачадо и обсудила с ней перспективы «мирной и демократической передачи власти в Венесуэле». Об этом сообщает сайт итальянского правительства.

«В ходе телефонного разговора было достигнуто соглашение о том, что уход Мадуро открывает новую главу надежды для народа Венесуэлы, который сможет вновь пользоваться основными принципами демократии и верховенства права», – сказано в сообщение.

До этого на сайте итальянского правительства появилось сообщение Мелони, в котором она отметила, что правительство Италии считает атаку США на Венесуэлу «оборонительными действиями против гибридных атак на безопасность». Также Мелони заявила, что Италия «всегда поддерживала стремление венесуэльского народа к демократическому переходу» и осуждала репрессии Мадуро.

Мария Мачадо же после смещения Мадуро написала в X, что оппозиция Венесуэлы готова взять власть в свои руки, восстановить порядок и освободить политических заключенных.

3 января 2026 года США атаковали несколько целей в Венесуэле, а также захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли их в США. Теперь в Америке Мадуро намерены осудить за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента республики Делси Родригес, однако США намерены сами управлять Венесуэлой на время переходного периода.

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что Родригес согласилась сотрудничать с американцами, а также усомнился в способности Мачадо стать новым президентом.

