Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

Премьер Италии созвонилась с лидером оппозиции Венесуэлы

Правительство Италии: Мелони обсудила с Мачадо передачу власти в Венесуэле
Global Look Press

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 4 января 2026 года созвонилась с лидером оппозиции Венесуэлы Марией Мачадо и обсудила с ней перспективы «мирной и демократической передачи власти в Венесуэле». Об этом сообщает сайт итальянского правительства.

«В ходе телефонного разговора было достигнуто соглашение о том, что уход Мадуро открывает новую главу надежды для народа Венесуэлы, который сможет вновь пользоваться основными принципами демократии и верховенства права», – сказано в сообщение.

До этого на сайте итальянского правительства появилось сообщение Мелони, в котором она отметила, что правительство Италии считает атаку США на Венесуэлу «оборонительными действиями против гибридных атак на безопасность». Также Мелони заявила, что Италия «всегда поддерживала стремление венесуэльского народа к демократическому переходу» и осуждала репрессии Мадуро.

Мария Мачадо же после смещения Мадуро написала в X, что оппозиция Венесуэлы готова взять власть в свои руки, восстановить порядок и освободить политических заключенных.

3 января 2026 года США атаковали несколько целей в Венесуэле, а также захватили президента Николаса Мадуро вместе с его супругой и вывезли их в США. Теперь в Америке Мадуро намерены осудить за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента республики Делси Родригес, однако США намерены сами управлять Венесуэлой на время переходного периода.

3 января президент США Дональд Трамп заявил, что Родригес согласилась сотрудничать с американцами, а также усомнился в способности Мачадо стать новым президентом.

Ранее СМИ объяснили, почему Трамп не станет помогать Мачадо. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27561781_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+