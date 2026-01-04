Мерц не стал осуждать Трампа за удары по Венесуэле

Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал давать оценку ударам США по Венесуэле и отметил, что правовая оценка вмешательства США «требует тщательного рассмотрения». Свою позицию Мерц изложил в соцсети X.

«Правовая оценка вмешательства США сложна и требует тщательного рассмотрения. Международное право остается определяющим фактором. На данном этапе необходимо избегать политической нестабильности в Венесуэле. Цель – упорядоченный переход к избранному правительству», – подчеркнул Мерц.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала США к сдержанности в связи с атакой на Венесуэлу и отметила, что «при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права».

3 января 2026 года США нанесли удары по Венесуэле, а также арестовали президента Николаса Мадуро вместе с его женой и принудительно вывезли их в Соединенные Штаты. Там Мадуро будут судить за руководство наркокартелем Cartel de los Soles и за другие преступления.

Обязанности президента Венесуэлы после ареста Мадуро исполняет вице-президент из правительства Мадуро Делси Родригес.

Также 5 января Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле.

Ранее стало известно, кого Трамп может назначить управлять Венесуэлой.