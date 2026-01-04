Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

Мерц не стал осуждать Трампа за удары по Венесуэле

Мерц: правовая оценка вмешательства США сложна и требует особого рассмотрения
Yves Herman/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал давать оценку ударам США по Венесуэле и отметил, что правовая оценка вмешательства США «требует тщательного рассмотрения». Свою позицию Мерц изложил в соцсети X.

«Правовая оценка вмешательства США сложна и требует тщательного рассмотрения. Международное право остается определяющим фактором. На данном этапе необходимо избегать политической нестабильности в Венесуэле. Цель – упорядоченный переход к избранному правительству», – подчеркнул Мерц.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала США к сдержанности в связи с атакой на Венесуэлу и отметила, что «при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права».

3 января 2026 года США нанесли удары по Венесуэле, а также арестовали президента Николаса Мадуро вместе с его женой и принудительно вывезли их в Соединенные Штаты. Там Мадуро будут судить за руководство наркокартелем Cartel de los Soles и за другие преступления.

Обязанности президента Венесуэлы после ареста Мадуро исполняет вице-президент из правительства Мадуро Делси Родригес.

Также 5 января Совбез ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле.

Ранее стало известно, кого Трамп может назначить управлять Венесуэлой. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557773_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+