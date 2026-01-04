Размер шрифта
 обновлено
Макрон рассказал, кто должен возглавить Венесуэлу

Макрон: Эдмундо Уррутиа должен обеспечить переход Венесуэлы к демократии
Annegret Hilse/Reuters

Кандидат на выборах президента Венесуэлы в 2024 году Эдмудо Гонсалес Уррутиа должен стать новым главой государства и обеспечить переход страны к демократии. Об этом написал в соцсети X президент Франции Эммануэль Макрон.

«Открывающийся переходный период должен быть мирным, демократическим и основываться на уважении воли венесуэльского народа. Мы желаем, чтобы президент Эдмундо Гонсалес Уррутиа, избранный в 2024 году, смог обеспечить этот переход как можно скорее», – отметил Макрон, подчеркнув, что он ведет переговоры с партнерами Франции в регионе и страна готова обеспечить безопасность своих граждан «в эти часы неопределенности».

По мнению французского президента, США «освободили» Венесуэлу от диктатуры Николаса Мадуро, и венесуэльский народ «не может не праздновать это». Макрон подчеркнул, что Мадуро «захватил власть и попирал основные свободы», чем оскорбил «достоинство своего народа».

Отметим, что последние выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 года. В них участвовали только два кандидата – Николас Мадуро и Эдмундо Гонсалес Уррутиа, главному оппозиционеру страны Марии Мачадо запретили участвовать в кампании. В итоге по официальным результатам победил Мадуро, набрав около 52% при 43,1% у Уррутиа. При этом оппозиция посчитала результаты выборов сфальсифицированными и отметила, что на самом деле Уррутиа одержал победу, набрав около 70% голосов.

3 января 2026 года США нанесли несколько ударов по Венесуэле, взяли под арест главу республики Николаса Мадуро с его супругой и отправили их в Штаты, чтобы судить за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы стала вице-президент страны Делси Родригес. Также лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо заявила о намерении оппозиции принять власть.

Дональд Трамп подчеркнул, что Родригес уже пошла на сотрудничество с США. По поводу Мачадо он отметил, что она вряд ли способна управлять страной, так как не обладает поддержкой народа Венесуэлы.

Также Трамп отмечал, что США планируют управлять Венесуэлой в переходный период. А Bloomberg писал, что госсекретарь США Марко Рубио может взять на себя ведущую роль в управлении страной.

Ранее в Германии заявили о «покорном вассальстве» европейских лидеров.

