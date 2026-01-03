Размер шрифта
Кирилл Дмитриев заявил о двойных стандартах после атаки США на Венесуэлу

Глава РФПИ Дмитриев: пора наблюдать за двойными стандартами в реальном времени
Roman Naumov/Global Look Press

Специальный представитель президента России Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о двойных стандартах после атаки США на Венесуэлу 3 января 2026 года. Пост он опубликовал в соцсети X.

«Пора наблюдать за двойными стандартами в режиме реального времени», — подчеркнул Дмитриев.

Также российский сенатор Андрей Клишас после атаки США на Венесуэлу написал о том, что теперь стоит ждать «санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства».

3 января 2026 года американские силы нанесли несколько ударов по столице Венесуэлы Каракасу. А именно атаке подверглись 11 военных и гражданских объектов, в том числе военные базы, аэропорты, здание парламента и мавзолей Уго Чавеса.

В МИД Венесуэлы действия американцев осудили и назвали целями США захват нефти и полезных ископаемых. В срочном порядке страна запросила заседание Совета безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, после чего в соцсетях появился снимок, на котором Мадуро идет в окружении американских солдат. В Госдепе США пообещали, что венесуэльского лидера планируется судить.

В МИД России осудили атаку США, депутат Слуцкий назвал удары «агрессией с попыткой госпереворота», а сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что у Трампа теперь есть «своя война».

Ранее США призвали американцев в Венесуэле не выходить на улицы.

