В Госдепе США заявили, что Мадуро предстанет перед судом

Захваченный американскими военными президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом за «преступления». Об этом на своей странице в соцсети X написал замгоссекретаря США, бывший посол в Мексике, Кристофер Ландау.

«Теперь он (Мадуро — прим.ред.) наконец-то предстанет перед правосудием за свои «преступления», — говорится в его посте.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами элитного американского подразделения «Дельта». Трамп заявил, что операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней было задействовано множество военных. Как позднее сообщило американская газета The New York Times, власть в Венесуэле должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес, если сообщения о захвате Мадуро подтвердятся. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее СМИ сообщили, что захват Мадуро был «согласованным».