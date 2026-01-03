В Венесуэле решительно осудили «агрессию США» против страны

Министерство иностранных дел Венесуэлы решительно осудило «агрессию США» против страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В заявлении говорится, что Боливарианская Республика отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу «о вопиющей военной агрессии» США против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Позднее стало известно, что взрыв произошел на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере Венесуэлы.

Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что президент США Дональд Трамп отдал указание нанести удары по ряду целей на территории Венесуэлы, включая военные объекты.

В Белом доме отказались комментировать информацию о возможной причастности США к взрывам в Каракасе.

Ранее в Каракасе заметили бронетехнику ВС Венесуэлы около президентского дворца.