В Госдуме назвали удары США по Венесуэле агрессией с попыткой госпереворота

Удары США по Венесуэле — это «прямая военная агрессия с попыткой госпереворота при внешнем вмешательстве». Об этом написал лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Вашингтон действует по «праву силы» в нарушение «силы права». Депутат считает, что ситуация требует срочного созыва Совбеза ООН, а международное сообщество «должно не только осудить, но и пресечь дальнейшее развитие сценария эскалации в регионе Карибского бассейна».

«Все разговоры о борьбе с наркокартелями оказались предлогом для свержения законно избранной власти в Боливарианской республике. Зачем тогда, если верны сообщения из Каракаса, было бомбить здания Министерства обороны, Парламента, мавзолей Уго Чавеса, военные и нефтяные объекты страны?», — подчеркнул Слуцкий.

3 января 2026 года американские силы нанесли удар по Венесуэле, атаковав 11 военных и гражданских объектов, в числе которых военные базы, аэропорты, здание парламента и мавзолей Уго Чавеса.

В МИД Венесуэлы осудили «агрессию» США и отметили, целью нападения является захват стратегических ресурсов страны, а именно нефти и полезных ископаемых Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social также заявил, что США захватили Мадуро и его жену и вывезли их из страны.

Затем в соцсетях появился снимок, на котором Мадуро идет в сопровождении американских военных. А в Госдепе США пообещали, что Мадуро предстанет перед судом.

Также Венесуэла в срочном порядке запросила заседание Совета безопасности ООН на фоне агрессии США.

При этом в МИД России осудили атаку США и назвали предлоги для нее несостоятельными.

Ранее США призвали американцев в Венесуэле не выходить на улицы.