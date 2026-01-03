Каракас потребовал доказательств, что Мадуро и его жена живы

Власти Венесуэлы потребовали подтвердить, что президент страны Николас Мадуро и его супруга живы после заявлений президента США Дональда Трампа об их якобы похищении американскими силами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-президента республики Делси Родригес.

По данным агентства, Родригес заявила в эфире государственного телевидения, что Каракас ожидает доказательств того, что глава государства и его жена находятся в живых. Вице-президент подчеркнула, что подобные заявления со стороны США требуют официального подтверждения.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы.

Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Куба потребовала срочной реакции мирового сообщества на атаку США на Венесуэлу.