Венесуэла запросила срочное заседание Совета безопасности ООН

Венесуэла в срочном порядке запросила заседание Совета безопасности ООН на фоне агрессии Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

«В ответ на преступную агрессию , совершенную США против нашей страны, мы или срочно запросили заседание Совета Безопасности ООН , ответственное за соблюдение международных прав. Никакая трусливая атака не сможет поднять силу этого народа, который выйдет победителем», — написал он.

До этого колумбийский лидер Густаво Петро призвал провести срочное заседание ООН и организации американских государств из-за происходящего в Венесуэле. Также Петро рассказал о ракетном ударе по Каракасу.

Кроме того, глава государства отметил, что Колумбия готовится к наплыву беженцев на фоне происходящего в Каракасе. По его словам, посольство Колумбии в Венесуэле переведено в режим приема обращений о помощи.

