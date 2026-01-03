США призвали американцев в Венесуэле не выходить на улицы

Посольство США в Колумбии призвало американцев в Венесуэле оставаться дома

Посольство США в Колумбии призвало находящихся в Венесуэле граждан не выходить на улицы Каракаса на фоне проводимой в республике военной операции. Об этом сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что находящихся в Боливарианской Республике американцев попросили оставаться дома, ссылаясь на «сообщения о взрывах в городе (Каракасе — прим. ред.) и его окрестностях».

Подробности не приводятся.

До этого посольство США в Венесуэле попросило граждан не посещать республику.

3 января СМИ сообщили, что в Каракасе и на военно-морской базе Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны произошли взрывы.

Позднее стало известно, что элитное подразделение Вооруженных сил США Delta Force провело операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

Президент США Дональд Трамп признал причастность Вашингтона к взрывам и заявил, что военная операция в Венесуэле была хорошо спланирована, в ней приняло участие большое количество военнослужащих.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

