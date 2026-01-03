Появилось первое фото с президентом Мадуро после атак США на Венесуэлу

В социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлен мужчина, внешне похожий на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого сопровождают военные. Ее опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Пользователи утверждают, что снимок якобы стал первым изображением главы государства после сообщений о его возможном похищении.

Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле. Он также заявил, что Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы.

Власти Венесуэлы потребовали подтвердить, что президент страны Николас Мадуро и его супруга живы после заявлений президента США Дональда Трампа об их якобы похищении американскими силами.

Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Куба потребовала срочной реакции мирового сообщества на атаку США на Венесуэлу.