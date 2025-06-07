Трамп объяснил причину «сумасшедшего» поведения Маска

Президент США Дональд Трамп связал «сумасшедшее» поведение предпринимателя Илона Маска с употреблением наркотиков. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В конце мая газета писала о том, что Маск начал активно принимать кетамин, когда стал одним из ближайших соратников Трампа. Сам бизнесмен опровергал информацию о наркотиках.

«Трамп <...> в последние 24 часа говорил своим помощникам, что «сумасшедшее» поведение Маска связано с тем, что он принимает наркотики», — говорится в публикации.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее Маск отреагировал на шутку Медведева про готовность России помирить его и Трампа.