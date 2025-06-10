Трамп рассказал, принимал ли Маск наркотики в Белом доме

Трамп надеется, что Маск не принимал наркотики в Белом доме

Президент США Дональд Трамп надеется, что американский предприниматель Илон Маск не принимал наркотики в Белом доме. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

«На самом деле я не знаю. Я так не думаю. Надеюсь, что нет», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что желает Маску добра. По словам президента, у него с предпринимателем были хорошие отношения.

7 июня газета The New York Times сообщила, что Трамп связал «сумасшедшее» поведение Маска с употреблением наркотиков. При этом в конце мая издание писало о том, что предприниматель начал активно принимать кетамин, когда стал одним из ближайших соратников президента США.

Сам Маск опровергал подобную информацию. 1 июня он заявил, что несколько лет назад попробовал кетамин, после чего написал об этом в соцсети X. Однако это был последний раз, когда основатель компании SpaceX принимал данный препарат.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о наркомании Маска.