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Нарколог оценил результаты анализов Илона Маска на наркотики

Нарколог Исаев: Маск мог дождаться «чистого» результата при сдаче мочи на наркотики

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Nathan Howard/Reuters

Илон Маск мог дождаться «чистого» результата при сдаче мочи на содержание в ней наркотических средств, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

7 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп назвал Маска «заядлым наркоманом». Спустя 10 дней после этого Маск опубликовал в сети результаты проверки на наркотики — запрещенных веществ в моче миллиардера не обнаружилось. Сам же Маск заявил, что анализы были сданы 11 июня, хотя опубликовал он их только 17-го.

«Скорость выведения зависит от вещества, дозировки, частоты употребления и индивидуальных особенностей метаболизма. В среднем большая часть указанных в исследовании веществ выводятся на 3–5 дней. Опиоиды выводятся до 10 дней при хроническом употреблении, а каннабиноиды у эпизодических потребителей могут выводиться за 7–10 дней, но при регулярном употреблении следы могут сохраняться в моче до 30–45 дней. Это связано с тем, что тетрагидроканнабинол накапливается в жировой ткани и медленно выходит из организма. Таким образом, если между моментом обвинения и сдачей анализа прошло несколько недель, человек мог вполне сознательно дождаться «чистого» результата», – рассказал Исаев.

Кроме того, по словам врача, в результатах анализа Илона Маска на содержание наркотиков нет данных о веществах, которые содержатся в мухоморах или других грибах, в том числе галлюциногенных. Поэтому определить, употреблял Маск их или нет, по данным результатам анализа невозможно.

«На практике возможны различные манипуляции с анализами. Например, подмена образца, сдача чужой мочи, её разбавление. Однако многое зависит от условий, в которых сдавался тест. Если проба была собрана под наблюдением и анализ выполнялся в сертифицированной лаборатории с соблюдением стандартов (что, вероятно, и было в данном случае), то возможность подделки минимальна. Мы, конечно, не знаем, как именно организовано тестирование в его случае, поэтому однозначно утверждать что-либо невозможно», – заключил нарколог.

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