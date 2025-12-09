Политолог объяснил, почему президент Польши отказался ехать в Киев

Политолог-полонист Станислав Стремидловский в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отказ президента Польши Кароля Навроцкого от визита на Украину. По мнению эксперта, Варшава не рассматривает Киев как равноправного партнера и не стремится участвовать в его политической жизни.

«Этот процесс начался еще после вступления Дональда Туска в должность премьера в декабре 2023 года. Уже тогда стало понятно, что республика старается отойти от «украинской пропасти». Сейчас мы увидим продолжение этой тенденции», — отметил аналитик.

При этом он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский уже выразил готовность ехать в Варшаву, если получит запрос.

«Думаю, далее их спор по поводу первого визита будет похож на перетягивание «дипломатического каната», — спрогнозировал Стремидловский.

9 декабря глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что Навроцкий не планирует ехать на Украину, куда его пригласил украинский лидер. По его словам, в данный момент прорабатывается дата встречи президентов двух стран в Варшаве «посредством открытых и активных дипломатических контактов».

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Зеленского «не упала бы корона», если бы он попросил о встрече с Навроцким в Польше.