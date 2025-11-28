На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше потребовали от Украины объяснений по коррупционному скандалу

Косиняк-Камыш потребовал от Украины объяснений по коррупционному скандалу
true
true
true
close
Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Польша ожидает от Украины объяснений на тему коррупционного скандала. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш радиостанция RMF24.

Он прокомментировал информацию об обысках у главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений», — сказал польский министр.

Недавно нардеп Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы начали обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

13 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики. Согласно указу украинского лидера, Миндич и Цукерман — граждане Израиля. Санкции в отношении обоих вводятся на три года.

Ранее в США заявили о «новом уровне давления» на Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами