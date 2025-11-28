В Польше потребовали от Украины объяснений по коррупционному скандалу

Косиняк-Камыш потребовал от Украины объяснений по коррупционному скандалу

Польша ожидает от Украины объяснений на тему коррупционного скандала. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш радиостанция RMF24.

Он прокомментировал информацию об обысках у главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений», — сказал польский министр.

Недавно нардеп Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы начали обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака.

13 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, фигурирующих в коррупционном скандале в сфере энергетики. Согласно указу украинского лидера, Миндич и Цукерман — граждане Израиля. Санкции в отношении обоих вводятся на три года.

Ранее в США заявили о «новом уровне давления» на Зеленского.