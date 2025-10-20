Евросоюз пересматривает правила вступления из-за Украины

Европейский союз (ЕС) обсуждает изменение правил по вступлению новых стран, чтобы ускорить прием Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Механизм предусматривает, что новые страны смогут присоединиться к Евросоюзу без права голоса, что «может сделать таких лидеров, как Виктор Орбан в Венгрии, более сговорчивыми к вступлению Украины в этот блок».

Газета ссылается на европейских дипломатов, знакомых с ситуацией, которые заявили, что предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами.

Идея заключается в том, что новые члены получат все права после того, как ЕС полностью изменит систему функционирования, чтобы затруднить отдельным странам возможность накладывать вето на принимаемые ими решения, пишет Politico.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

