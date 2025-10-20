На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз пересматривает правила вступления из-за Украины

Politico: Евросоюз обсуждает изменение правил членства из-за Украины
true
true
true
close
РИА Новости

Европейский союз (ЕС) обсуждает изменение правил по вступлению новых стран, чтобы ускорить прием Украины. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Механизм предусматривает, что новые страны смогут присоединиться к Евросоюзу без права голоса, что «может сделать таких лидеров, как Виктор Орбан в Венгрии, более сговорчивыми к вступлению Украины в этот блок».

Газета ссылается на европейских дипломатов, знакомых с ситуацией, которые заявили, что предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами.

Идея заключается в том, что новые члены получат все права после того, как ЕС полностью изменит систему функционирования, чтобы затруднить отдельным странам возможность накладывать вето на принимаемые ими решения, пишет Politico.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее Зеленский оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами