Европа летом в два раза сократила военную поддержку Украины

Европейские государства в два раза сократили военную поддержку Украины, несмотря на заявления о предоставлении ей новых пакетов помощи. Об этом сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По данным издания, с июля текущего года поддержка Киева со стороны Брюсселя ослабла на 57% по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года. Траты европейских стран на помощь Украине сократились с €3,8 млрд в месяц до €1,9 млрд.

«В целом ежемесячная военная помощь от всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев года», — подчеркивается в статье.

Журналисты добавили, что сейчас лишь немногие государства продолжают поддерживать Украину. Остальные страны либо скупятся, либо больше ничего не могут предоставить Киеву.

Как отметили авторы статьи, некоторые из ведущих европейских стран в целом проявляют сдержанность в вопросе военных поставок на Украину. Речь идет о Франции, Италии и Испании, которые заключили с Украиной куда более скромные договоры о поставках вооружений по сравнению с государствами Северной Европы.

