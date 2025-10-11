Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативы по «запрету» Александра Пушкина на Украине, провела параллель между сторонниками подобных мер и персонажем Шариковым из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Об этом она заявила в интервью ТАСС.

«Собачье сердце» Булгаков писал с подобного рода Шариковых», — заявила дипломат в связи с новостями о признании русского поэта и всех связанных с ним объектов культурного наследия и географических названий на территории Украины элементами пропаганды «российского империализма».

Согласно документам Украинского института национальной памяти, украинские власти обязаны в рамках действующего законодательства «декоммунизировать» все объекты, имеющие отношение к Пушкину. Следует отметить, что на Украине неоднократно фиксировались случаи вандализма и демонтажа памятников и памятных знаков, посвященных Пушкину. Более того, активно проводится кампания по переименованию улиц, названных в честь поэта. В частности, в сентябре в Одесской области были переименованы последние две улицы, которые до этого момента носили имя Пушкина.

