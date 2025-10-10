На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова ответила на признание Украиной Сусанина имперской пропагандой

Захарова отреагировала на признание Украиной Сусанина мифом
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, отреагировала на заявление украинского Института национальной памяти, назвавшего образ Ивана Сусанина «мифологизированной российской имперской пропагандой». Комментарий был предоставлен РИА Новости.

«Боюсь даже предположить, кого они объявят следующим, например, Христа», — заявила Захарова.

Иван Сусанин – знаковая фигура русской истории, крестьянин из Костромской губернии, ставший известным благодаря спасению будущего царя Михаила Романова от польско-литовского войска в период русско-польской войны. Согласно распространенной версии событий 1613 года, Сусанин намеренно завел отряд интервентов в непроходимые болота, заплатив за это своей жизнью. Он подвергся жестоким истязаниям, но отказался раскрыть местонахождение царя.

На Украине, начиная с 2015 года после принятия закона о «декоммунизации», ведется кампания по ликвидации памятников советской эпохи и переименованию улиц. Впоследствии эта тенденция трансформировалась в борьбу со всем, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указывал на то, что украинское руководство целенаправленно осуществляет политику агрессивной дерусификации и насильственной ассимиляции, подчеркивая игнорирование международным сообществом фактов дискриминации национальных меньшинств, в частности русских.

Ранее на Украине назвали Бородинскую битву и все связанные с ней объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма».

