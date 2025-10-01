На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили о «неоколониальной» задаче США в Латинской Америке

Замглавы МИД РФ Рябков: США стремятся к жесткому контролю в Латинской Америке
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

США стремятся вытеснить Россию и Китай из Латинской Америки, а также Европу, чтобы установить в регионе «жесткий контроль». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на VII Международном форуме «Россия и Ибероамерика в турбулентном мире: от общих вызовов к совместным решениям», его слова передает ТАСС.

«Ключевая задача Вашингтона, неоколониальна по своей сути, остается прежней: это жесткий контроль над воспринимаемым в качестве своей вотчины регионом и его ресурсами, вытеснение оттуда Китая, России, а заодно и Европы», – подчеркнул дипломат.

По его словам, успехи Соединенных Штатов связаны с долговременными макроэкономическими проблемами региона. Большинство южноамериканских стран по-прежнему зависят от Бреттон-Вудской системы, а существующая модель мировой экономики, основанная на свободной торговле и унаследованная при влиянии Запада, показала свою ограниченность перед лицом новых вызовов, добавил Рябков.

В результате, продолжил замглавы МИД РФ, латиноамериканские страны испытывают нехватку собственных драйверов роста, их экономика уязвима из-за зависимости от иностранных капиталовложений, технологий и международных кредитных институтов, а также страдает от слабости внутреннего инновационного потенциала.

Рябков подчеркнул, что кризис современного международного порядка усугубляется не только разрывом с давно устаревшей однополярной системой и стремительным формированием новой полицентрической архитектуры, но и сопротивлением старых элит, прежде всего США и Евросоюза, которые не хотят принять неизбежность этого исторического сдвига. В попытке сохранить статус-кво они не способны предложить ничего нового, продолжая действовать по старым схемам, заключил замминистра.

Ранее в МИД Китая рассказали, как США контролируют Латинскую Америку.

