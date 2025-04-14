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В МИД КНР рассказали, как США контролируют Латинскую Америку

МИД КНР: США используют теорию китайской угрозы для контроля Латинской Америки
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Global Look Press

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в рамках брифинга заявил, что Соединенные Штаты используют теорию китайской угрозы как повод для контроля над Латинской Америкой.

«Высказывания соответствующих представителей США полны идеологических предрассудков и менталитета холодной войны, и являются откровенной ложью и заблуждениями», — заявил Линь Цзянь, комментируя слова главы Пентагона Пита Хегсета о том, что у Китая есть глобальные военные амбиции.

По словам Хегсета, Пекин проявляет свои военные амбиции в Западном полушарии и в направлении космоса.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что Пекин всегда придерживался «принципов равенства, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества в своих контактах со странами Латинской Америки и Карибского бассейна».

До этого посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал ТАСС, что Китай обеспокоен бесконтрольным развитием искусственного интеллекта (ИИ) в США.

По его словам, развитие ИИ в США обусловлено интересами капитала, в результате чего ИИ остался без контроля. К примеру, с 2024 года все чаще происходят случаи, когда чат-боты, например, дают опасные для жизни советы.

Ранее глава Apple Тим Кук похвалил китайский ИИ DeepSeek.

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