Президент Бразилии раскритиковал военное присутствие США в Карибском море

Лула да Силва осудил США за усиление военного присутствия в Карибском море
true
true
true
close
Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко раскритиковал присутствие вооруженных сил США в Карибском море. Об этом сообщил телеканал Telesur.

На саммите БРИКС, который прошел по инициативе бразильской стороны, де Силва заявил, что действия Вашингтона создают дополнительную напряженность и идут вразрез с принципами мирного сосуществования в регионе.

По его словам, Договор Тлателолко 1968 года, закрепивший безъядерный статус Латинской Америки, играет важную роль в формировании региональной безопасности и стабильности.

6 сентября CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп изучает возможность нанесения ударов по наркокартелям в Венесуэле. По информации телеканала, за последние недели Пентагон перебросил в Карибский бассейн «значительные военные силы».

5 сентября агентство Reuters писало, что США отправят десять истребителей F-35 в Пуэрто-Рико для борьбы с наркокартелями в южной части Карибского моря. По данным источников, истребители должны прибыть в район к концу следующей недели. Отмечается, что семь американских военных кораблей и одна атомная быстроходная подводная лодка уже находятся в регионе или, как ожидается, скоро там окажутся. На борту находятся более 4,5 тыс. моряков и морских пехотинцев.

Ранее президент Бразилии заявил, что конфликт на Украине близится к концу.

