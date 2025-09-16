«Часть мер уберут»: эксперт рассказал о будущем санкций ЕС против России

Аналитик Топорнин: ЕС может убрать часть мер в пакете санкций против России

Решение ЕС отложить вопрос о принятии 19-го пакета санкций против России говорит о том, что США не поддерживают новые ограничения, а без поддержки Вашингтона рестрикции будут «сырыми». Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин.

«В комплексе пока весь этот пакет выглядит сырым. Самое главное, что нет договоренности с США», — подчеркнул он.

По мнению Топорнина, это обстоятельство резко бьет по эффективности 19-го пакета санкций в отношении России.

«Может быть, они часть мер вообще из него уберут, да, или оставят только то, по которым есть согласие», — добавил эксперт, подчеркнув отсутствие консенсуса в ЕС по вопросу санкций.

Как пояснил Топорнин, в ЕС сейчас возник ряд вопросов в рамках дискуссии об ужесточении рестрикций против Москвы и стран, покупающих нефть и газ у России. Он указал, что Европа на данный момент на практике не готова реализовать «жесткие тарифы» против Индии и Китая, а также купить американские энергоносители на сумму $750 млрд в соответствии с соглашением Вашингтона и Брюсселя.

Именно поэтому, отметил аналитик, Америка не поддерживает санкции ЕС против России.

«Если американцы не поддерживают санкции европейские, то они выглядят куцыми весьма, от них большого эффекта не будет», — подытожил Топорнин.

16 сентября американская газета Politico сообщала, что Евросоюз не представит 19-й пакет санкций против России в среду, он отложен на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС хотят полностью закрыть въезд туристам из России.