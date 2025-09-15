На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, для чего Туск пугает поляков ростом пророссийских настроений

Политолог Буневич: Туск подменяет понятия, говоря о росте пророссийских позиций
Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск подменяет понятия, когда говорит о том, что в стране растут пророссийские позиции. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Буневич.

«В Польше сейчас стремительно растут антиукраинские настроения. Поляков очень раздражает поведение украинских беженцев и то, что их собственное правительство выделяет огромное количество средств для их содержания. Однако Туск предпочитает говорить не о росте антиукраинских взглядов, а о так называемых пророссийских позициях, что не соответствует реальности», — пояснил политолог.

По его мнению, далеко не все поляки, кому не нравятся украинцы, являются поклонниками России, но нынешнему польскому правительству выгодно манипулировать общественным мнением.

Премьер-министр Польши в своих социальных сетях заявил, что в стране растут пророссийские настроения. Туск отметил, что данная ситуация является «испытанием на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса».

Ранее в Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии.

Прилет дронов в Польшу
