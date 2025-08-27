В Кремле сообщили, что Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства активно готовится к мероприятию.

«Президент будет во Владивостоке. <...> Президент будет 5 [сентября] — состоится пленарное заседание X Восточного экономического форума», — сказал представитель Кремля.

Также он сообщил, что 27 августа президент работает в Кремле. В течение дня он проведет совещание с членами кабинета министров РФ, обсудит с ними текущие вопросы. Ожидается, что заседание состоится в открытом режиме. Кроме того, Путин проведет ряд рабочих встреч непубличного характера, добавил Песков.

14 мая в «Росконгрессе» заявили, что главной темой предстоящего ВЭФ станет сотрудничество во имя мира и процветания. Как сказал советник главы государства Антон Кобяков, ключевая тема мероприятия отражает основные принципы, на которых базируется форум.

Ранее во Владивостоке решили ввести ограничения на полеты на время проведения ВЭФ.