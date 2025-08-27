На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле сообщили, что Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ

Песков анонсировал участие Путина в пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства активно готовится к мероприятию.

«Президент будет во Владивостоке. <...> Президент будет 5 [сентября] — состоится пленарное заседание X Восточного экономического форума», — сказал представитель Кремля.

Также он сообщил, что 27 августа президент работает в Кремле. В течение дня он проведет совещание с членами кабинета министров РФ, обсудит с ними текущие вопросы. Ожидается, что заседание состоится в открытом режиме. Кроме того, Путин проведет ряд рабочих встреч непубличного характера, добавил Песков.

14 мая в «Росконгрессе» заявили, что главной темой предстоящего ВЭФ станет сотрудничество во имя мира и процветания. Как сказал советник главы государства Антон Кобяков, ключевая тема мероприятия отражает основные принципы, на которых базируется форум.

Ранее во Владивостоке решили ввести ограничения на полеты на время проведения ВЭФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами