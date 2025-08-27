На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон ответил на письмо Нетаньяху о разжигании «огня антисемитизма»

Макрон назвал заявление Нетаньяху об антисемитизме оскорблением всей Франции
true
true
true
close
Rit Heize/XinHua/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором тот обвинил французского лидера в разжигании антисемитизма за счет обещания признать государство Палестина. Письмо Макрона опубликовала газета Le Monde.

Президент обвинил премьера в манипулировании понятием «антисемитизм» и напомнил о мерах, которые Франция приняла для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

Макрон подчеркнул, что Париж сохраняет приверженность безопасности Израиля, поэтому обвинения Нетаньяху в бездействии «перед лицом этой беды», с которой республика борется всеми средствами, «неприемлемы и являются оскорблением всей Франции».

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Макрона о готовности признать Палестину как государство на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН разжигают антисемитизм.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», — написал израильский премьер в своем письме.

24 июля президент Франции заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Франции признать независимость Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами