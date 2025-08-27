Макрон ответил на письмо Нетаньяху о разжигании «огня антисемитизма»

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на письмо премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором тот обвинил французского лидера в разжигании антисемитизма за счет обещания признать государство Палестина. Письмо Макрона опубликовала газета Le Monde.

Президент обвинил премьера в манипулировании понятием «антисемитизм» и напомнил о мерах, которые Франция приняла для защиты евреев и борьбы с антисемитизмом.

Макрон подчеркнул, что Париж сохраняет приверженность безопасности Израиля, поэтому обвинения Нетаньяху в бездействии «перед лицом этой беды», с которой республика борется всеми средствами, «неприемлемы и являются оскорблением всей Франции».

На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Макрона о готовности признать Палестину как государство на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН разжигают антисемитизм.

«Ваш призыв к созданию палестинского государства подливает масла в этот антисемитский огонь», — написал израильский премьер в своем письме.

24 июля президент Франции заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Франции признать независимость Палестины.