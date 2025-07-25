На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал планы Франции признать независимость Палестины

Песков: РФ призывает следовать всем резолюциям СБ ООН по палестинскому вопросу
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля заявил, что Россия считает единственным правильным путем к разрешению палестинского вопроса твердую приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН по Ближневосточному конфликту.

«В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета Безопасности ООН и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой пребывает регион», — заявил Песков.

Заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина стало ответом на вопрос, какую позицию займет РФ на фоне объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном планов признать независимость государства Палестина уже в сентябре 2025 года. Уже известно, что США и Израиль осудили это решение европейского лидера.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами