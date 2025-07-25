Песков прокомментировал планы Франции признать независимость Палестины

Официальный представитель Кремля заявил, что Россия считает единственным правильным путем к разрешению палестинского вопроса твердую приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН по Ближневосточному конфликту.

«В данном случае мы исходим из всех резолюций Совета Безопасности ООН и считаем, что приверженность соответствующим резолюциям является единственным правильным путем в ходе поисков выхода из той сложнейшей ситуации, в которой пребывает регион», — заявил Песков.

Заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина стало ответом на вопрос, какую позицию займет РФ на фоне объявленных президентом Франции Эммануэлем Макроном планов признать независимость государства Палестина уже в сентябре 2025 года. Уже известно, что США и Израиль осудили это решение европейского лидера.

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